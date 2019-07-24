香港元朗大批白衫軍周日(21日)於西鐵列車上襲擊市民，有網民不滿港鐵當日的處理手法，今早到港鐵站發起「不合作運動」，甚至「塞爆」金鐘、旺角、北角及九龍塘站。

今早，有港民在金鐘站乘搭列車往柴灣方向時，以身體及背包阻礙關門，3號月台柴灣線服務受阻。有乘客批評進行不合作運動的人士是「垃圾」，又嘗試推開進行不合作運動的人士。

另外，港鐵站內職員數量明顯增加，其中往荃灣及柴灣方向月台共約9人，往堅尼地城及荃灣方向亦有約6人，另有多名警員在場巡邏。

此外，有一名穿深藍衣男子聲稱被撞要報案，並和警員理論，3名黑衣男子則指罵警員，現場有逾30人圍觀。事件擾攘10多分鐘，警員離開時被在場人士多次以粗言穢語辱罵。

港鐵約早上8時公布，受多宗列車車門受阻事故影響，港島線列車預計需要額外行車時間，而現時港島線月台上的乘客較多，候車時間亦會較長。

受不合作運動影響，數百名市民在月台等候上車，有列車被阻延約17分鐘始開出。警員於列車門前扯走參與不合作運動的人士，有人被拉下車後，一直坐在車廂外，需要由警員合力抬走。

約早上9時班次已經逐步回復正常。至10時左右，不合作運動才結束，參與人士散去。

(中時 )