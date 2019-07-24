酒駕撞死烘焙師 金錢豹酒女一審重判9年半│中視新聞 20180330

台中金錢豹酒女顏子娠，2017年11月間凌晨酒駕撞死陳姓年輕烘焙師，二審判刑9年6月定讞。民事部分，台中地院判決顏女需賠償1068萬元，顏女不服上訴，台中高分院合議庭24日宣判，判決維持一審原判，全案仍可上訴。

顏女過去已有2次酒駕紀錄，並遭吊銷駕照，2017年11月間凌晨酒後，駕駛母親名下的賓士車載2名友人，飆車闖紅燈撞死騎機車的年輕陳姓男烘焙師，顏女肇事後肇逃遭警攔截，警方調閱道路監視器後認罪，二審判顏女徒刑9年6月定讞。

陳姓烘焙師家屬對顏女等人提出民事賠償，求償喪葬費、扶養費、精神慰撫金共1270萬元。台中地院民庭法庭認為陳父、陳母請求各500萬元慰撫金適當、撫養費有理，判決顏女需賠償陳父、陳母共1068萬元，其他人因與顏女撞死人行為無因果關係，免負連帶賠償責任。

顏女不服上訴，要求撤銷一審判決，認為陳男父母能以自己的財產生活，並沒有請求撫養費的必要，且陳父及陳母個請求500萬元慰撫金過高。台中高分院合議庭審理判決維持一審原判。

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(中時 )