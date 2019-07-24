台鐵新左營站至鳳山站實施地下化工程並開始通車，由於南迴鐵路尚未電氣化，柴油列車行經車站時，車站便充滿柴油廢氣，引發附近民眾不滿。台鐵產工表示，今年5、6月時，台鐵針對該地執行採樣計畫時，逕自刪除六項目，導致交出的評估報告殘缺不全，然而勞研所都有公告採樣檢測方法，質疑「台鐵到底是不會做還是不想做？」

自去年10月14日起，台鐵新左營站至鳳山站實施地下化工程，台鐵產業工會指出，台鐵局在車站興建完畢後沒有進行完整清理就開始營運，導致隧道兩端的粉塵久久不散，列車經過後就會揚起黑煙，乘客甚至得從黑煙中走出車站。

產工表示，職業安全衛生署對此召開會議，要求台鐵進行改善計畫，並要求台鐵局針對廢氣進行區域採樣及勞工個人採樣。然而今年5、6月採樣時，台鐵卻自行刪除六項採樣項目交差了事，交出的評估報告並不完整。

產工指出，採樣計畫原本規劃測項有氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)、苯、多環芳香烴化合物(PAHs)及粒狀物等有害物質，台鐵局卻只有提出苯、可呼吸性粉塵、總粉塵等採樣。且台鐵堅稱有多項項目無採樣方法，實際上勞研所都有公告這些採樣項目的檢測標準方法。

產工表示，職安署明（25）日將再度召開高雄鐵路地下化廢氣問題會議，要求台鐵應說明清楚，並提出具體執行方案，怒轟「台鐵到底有何困難？困難到要自行刪除六項採樣項目？勞研所都已公告檢測方法，台鐵是不會做還是不想做？」

台鐵局表示，高雄地下化車站路段排氣方式有兩種，包括以31處的自然通風口自然排風，及透過23處的通風機進行機械通風。除隧道通風機啟動抽排外，各車站月台空調送回系統與火車行駛產生的活塞效應也可透過自然通風口換氣，排出隧道廢氣。

(中時 )