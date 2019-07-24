高雄市長韓國瑜昨天接受記者專訪，被問到副手人選時表示，要喜歡國際事務，有國際經貿長才。文化大學新聞系主任胡幼偉說，有向郭台銘溫情呼召的味道。郭若不願意，韓當然有其他口袋人選。

胡幼偉說，韓昨天開出的副手條件，看起來跟郭背景蠻接近的。韓也一直還在等郭跟他約時間見面。當然，郭要是願意做韓的副手，藍營整合成功，選戰打起來氣勢更強。郭要是不當韓的副手，決定自行參選或不再碰政治，韓當然還有其他口袋人選，對郭也已經盡到最大誠意了。昨天發出此項暗示性的溫情喊話後，就等郭的回應了。

胡幼偉說，韓在專訪中還表示，他若當選總統，會給副總統很大授權，讓副總統能做事、能表現。這個話，也有講給郭聽的味道。韓知道郭的個性，要請他做副手，當然要讓郭有做事表現的空間，不然，郭怎麼可能會答應做個沒有聲音的副總統？

他表示，韓當總統後，每周有ㄧ半時間在高雄，副總統當然是坐鎮台北。所以，這位副總統必須能幫韓處理一些事情，也有實際上的需要。

韓放出副手條件的訊息，是個高招。

胡幼偉認為，韓高招就高在告訴郭，要不要來跟我一齊打拼？要，有二把手的位子可坐，道路明確，又可發揮長才。不要，這一局，不管是自行參選或跟誰配，前景不明，又不利於藍營大團結。郭要好好考慮一下！不管郭要或不要，韓昨天這個表態，就是已展現最大誠意了。郭如何選擇，就不是韓的問題了。

胡幼偉說，韓要是當選總統，副總統和行政院長這兩個位子，都必須是強將。韓一大半時間在高雄，台北的諸多事務，就要靠這兩位打理。誰適合做這兩個位子，相信韓心中已有腹案了。

(中時 )