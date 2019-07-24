國民黨初選民調結束，由韓國瑜勝出後，LINE上傳出韓國瑜募款餐會相關訊息。但韓國瑜24日在臉書上公開聲明，目前為止，他尚未授權任何團體對外募款或發起挺韓餐會、園遊會等，希望支持者仍堅持一瓶礦泉水的原則，為共同的理念努力，並留意法律規範。

據了解，韓國瑜確定代表國民黨出戰2020後，許多挺韓群組上均傳出有人要幫韓辦募款餐會、園遊會，訊息真假難辨，對此，韓國瑜稍早在臉書上發布聲明，提醒支持者小心。

韓國瑜強調，他雖然贏得2020國民黨總統初選，未來的路也充滿艱辛，固然需要大家的團結及幫忙，但截至目前為止，他尚未授權任何團體、單位，擅自動員對外募款、或發起挺韓餐會、園遊會等。

韓表示，依政治獻金法第5條，「得收受政治獻金者，以政黨、政治團體及擬參選人為限」，為避免支持者過於熱情，未經他本人同意或授權，及未經法定程序，擅自以任何各種名義動員募款，舉辦園遊會或未嚴守法律規定發起挺韓餐會，以致觸犯刑責，特此聲明及提醒。

韓國瑜除了感謝各方栽培，也希望支持者仍堅持「一瓶礦泉水」的原則，為共同的理念攜手邁向未來，並留意法律相關規範。

(中時 )