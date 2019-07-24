萊海澤下周一赴滬重啟中美談判 12:592019/07/24 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港經濟日報報導，傳美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）會與數名高級官員在下周一（29日）出訪中國，恢復此前一度中斷的中美貿易談判，而此次談判地點會在上海。 報導稱，與之前在北京談判不同，中國要求此次談判於上海舉辦，而萊海澤預計在上海停留到下周三（31日），雙方會就尚未解決的貿易問題展開討論。 但在進度方面，CNBC引述知情人士說法，下周中美重啟的面對面談判恐不會在短期內達成協議，目前白宮安排了一份較長的時間表，預計到達成協議可能需要半年的時間。 (工商 ) #上海 #貿易 #中美 #報導 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 上銀卓永財：今年營收季季高 04:092019/07/20 證券．權證 永冠 搶吃亞洲區離岸風電大餅 04:092019/07/20 證券．權證 貿易戰停滯 美供應鏈商擬撤出陸 16:432019/07/20 國際 全球面板廠投資踩煞車... 設備業三年大多頭 告終 04:102019/07/22 財經要聞 題材加持 東協股市Q3亮點 04:102019/07/22 投資理財 陸媒：中美或在8月前重回談判桌 17:072019/07/22 財經 中美貿易戰衝擊美企業績 19:572019/07/22 財經 《半導體》中美晶填息7成，新電池高轉換率拉抬毛利率 11:082019/07/23 財經 中美諜對諜 04:092019/07/24 論壇廣場 法人按讚 中美晶邁向填息 04:102019/07/24 證券．權證 國際熱門新聞 百萬人注意！你可能錯服阿斯匹靈 - 國際 白宮樂觀看待中國採購美農產品 - 國際 - 工商 講清楚！川普狂言10天掃出地球 這國無端波及怒了 - 國際 恐怖！京阿尼縱火犯曾幹這事 鄰居憂「會被殺掉」 - 國際 破冰！傳美中將面對面貿易談判 G20後首次 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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