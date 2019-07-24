香港經濟日報報導，傳美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）會與數名高級官員在下周一（29日）出訪中國，恢復此前一度中斷的中美貿易談判，而此次談判地點會在上海。

報導稱，與之前在北京談判不同，中國要求此次談判於上海舉辦，而萊海澤預計在上海停留到下周三（31日），雙方會就尚未解決的貿易問題展開討論。

但在進度方面，CNBC引述知情人士說法，下周中美重啟的面對面談判恐不會在短期內達成協議，目前白宮安排了一份較長的時間表，預計到達成協議可能需要半年的時間。

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