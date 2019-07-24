12年國教課綱8月1日起實施，數位教學變得相當重要。教育部今天表示，「教師適性教學平台輔助平台」（因材網）2017年3月上線，其中國中小課程內容配合新課綱不斷更新，教育部預計花3年時間對全國14萬個國中小老師進行培訓，讓他們可以用因材網進行教學。

全國教育局處長會議今天在雲林縣斗六市舉行，教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全指出，今年9月開始分三梯次，分批培訓22縣市的專業講師，提升教師使用因材網搭配ICT融入教學、差異化教學、翻轉教學的能力，經由系列課程認證之講師，可協助輔導各縣(市)中小學或偏鄉地區學校教師教學應用。

鄭淵全說，因材網目前涵蓋領域為數學、自然與國語文，適用對象為一到九年級學生，而內容主要分成四個部分，登入後即會看到四個區塊，包含知識結構學習、智慧適性診斷、互動式學習與21世紀核心素養。未來則會陸續開發一到十二年國語、英語、數學、自然、社會、程式設計和運算思維等學科學習領域與素養導向…等數位教材內容。

此外，因材網將AI導入學習中，針對不同學習進程，設定「數位檢核點」，並在教學影片中附加「線上隨堂考」，當影片播放至影片檢核點時，視窗會跳出問題，學生需回答問題，才能繼續觀看影片，進行後續學習，教師也能透過數據資料，檢視學生個別或普遍問題卡關處，再輔以個別指導或班級分組討論，有效提升教學及學習效能。

鄭淵全表示，在因材網中，國中小課程的每一個單元，都有教學影片及測驗題，教育部希望所有國中小老師，都可以用因材網進行教學。學生在課堂上未學會，回到家以後，可以利用因材網自主學習。

鄭淵全說，有了因材網後，老師在課堂上將扮演引導角色，而不是自己在台上一直講。譬如，老師可以在課前先派給學生作業及要求他們看影片，正式上課時，再引導他們進行討論，整個教學已大翻轉。

(中時 )