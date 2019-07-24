國安局人員涉嫌走私9800條免稅菸入境，且有華航高層暗助，華航事發第一時間否認，還稱是正常程序，但迅速遭打臉後，態度立刻轉為低調，私菸風波延燒，華航至昨晚僅回應一句「配合調查」。據悉，交通部長林佳龍對此甚為不滿，派政務次長王國材進駐華航督導。

林佳龍的幕僚證實，華航出事接近兩天，遲遲未交檢討報告給交通部，部長決定派王國材進駐華航，直接了解全案，儘速給國人交待。

(中時 )