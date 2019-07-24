私菸調查龜速 林佳龍今派次長進駐華航 11:002019/07/24 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 走私菸風波，華航目前尚未提出說明。圖為華航客機。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局人員涉嫌走私9800條免稅菸入境，且有華航高層暗助，華航事發第一時間否認，還稱是正常程序，但迅速遭打臉後，態度立刻轉為低調，私菸風波延燒，華航至昨晚僅回應一句「配合調查」。據悉，交通部長林佳龍對此甚為不滿，派政務次長王國材進駐華航督導。 林佳龍的幕僚證實，華航出事接近兩天，遲遲未交檢討報告給交通部，部長決定派王國材進駐華航，直接了解全案，儘速給國人交待。 (中時 ) #華航 #王國材 #走私菸 #林佳龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 走私菸品主嫌住總統官邸 案情擴大 10:022019/07/23 社會 國安人員藉出訪走私菸品 游梓翔改編韓語錄狂諷 10:092019/07/23 政治 國安官員走私菸 盧秀燕轟：上梁不正下梁歪 10:162019/07/23 政治 國安局走私菸 英粉竟拗：有幫外交賺點回來 14:032019/07/23 政治 華航董座恐下台？交長：證據到哪、責任到哪 14:272019/07/23 政治 華航涉私菸案 董座恐下台？交長：絕不護短 14:332019/07/23 財經 台中藍營議員批外交變走私牟利 林佳龍：究責無上限 17:042019/07/23 政治 國安走私菸 他轟小英：看不起台灣人智商？ 16:382019/07/23 政治 走私菸背後金流？他爆：名單驚人 16:512019/07/23 生活 國安局走私菸 陳以信 ：府只想政治操作 19:292019/07/23 政治 生活熱門新聞 菜買一半被拍肩說「妳大便掉了」 她回頭一看哭了 - 生活 私菸「五度五關」超離奇 竟是有他幫助 - 生活 私菸調查龜速 林佳龍今派次長進駐華航 - 生活 - 中時 不只免稅菸 2神祕女搭國安局便車買一堆夯貨 - 生活 扯！網爆去年小英巴拉圭專機免稅品清單 鄉民看傻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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