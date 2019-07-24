2019台灣美食展將於周五（26）日至下周一（29）日於台北世貿一館盛大登場。台灣高鐵公司表示，將推出展場限定的70元高鐵便當，也推出高鐵便當加上高鐵造型水組合，每組只要100元，每日還會推出4次商務車廂點心試吃活動。此外，民眾只要在高鐵攤位消費滿200元，就可憑發票抽大獎，好禮包括標準車廂對號座免費車票、高鐵旅遊精選書。

高鐵公司表示，展出攤位為A區1016，展出時間為每日下午1點到4點，每個整點還會舉辦高鐵商務車廂優質點心試吃活動，每項鹹、甜點心均是依照「在地食材特色、推廣台灣本土品牌、協助弱勢團體」等標準精心挑選，希望藉此向旅客傳達台灣優質美食與在地生活的美好；同時，預定8月啟用的高鐵新便當盒蓋「問候語錄篇」，也將搶先曝光。

高鐵表示，展場販售三款美味的高鐵便當，包括「香滷肉排」、「香烤雞腿排」及「山藥蔬食（素食）」，原價每個100元，展場限定優惠價每個70元。其中，素食便當配菜因應季節調整，將花蓮壽豐鄉的百合與台南白河的蓮子清爽入菜，兩項夏日嚴選食材，延續高鐵便當對在地、美味、安全與品質的堅持。

高鐵強調，便當均由通過ISO 22000及HACCP食品安全認證的高雄空廚精心製作，食材選擇重視新鮮度，嚴選豐富多樣的在地食材，堅持食品安全，並以健康方式烹調，讓旅客吃得美味、精緻又養生。便當也以環保吸水透氣的木質餐盒包裝，保留每一顆米粒的飽軟香Q以及菜色各自的風味、口感。

(中時 )