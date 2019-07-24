中俄轟炸機巡航 傳模擬打駐日美軍 11:012019/07/24 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 俄羅斯圖-95轟炸機23日在日本海附近飛行的畫面。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 首爾稱中俄軍機入侵韓防空識別區 中俄軍方23日首次聯手，出動轟炸機與預警機，在亞太執行空中巡邏任務。俄羅斯軍事專家柯洛特琴科說，俄羅斯圖-95MS和解放軍轟-6K戰略轟炸機在日本海聯合空中巡邏顯示，兩國準備好要成為亞太地區的「安全擔保國」。 據新浪軍事報導，柯洛特琴科認為，中俄空中聯合巡邏顯示，雙方在信任，開放和協作上達到空前程度。 (中時電子報) #俄羅斯 #中國 #轟-6K #圖-95轟炸機 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄撐腰！美偵察 委國蘇-30危險逼近 07:442019/07/22 軍事 陸機同行！俄軍機入侵領空 韓開火警告 10:432019/07/23 軍事 陸2轟-6作伴 俄機入領空 韓狂發360彈 15:142019/07/23 軍事 俄專家：戰機中iPhone F35沒連線就變廢鐵 17:122019/07/20 軍事 中俄軍事聯手初體驗 亞太緊張遽增 08:522019/07/24 軍事 軍事熱門新聞 殲20將有新隱形衣 陸新技術要超越美F22,F35 - 軍事 F-16V飛得太猛 水平尾翼受損 所幸安全降落 - 軍事 殲20量產為何再買蘇35？陸國產發動機有苦衷 - 軍事 中俄軍事聯手初體驗 亞太緊張遽增 - 空軍 中俄轟炸機巡航 傳模擬打駐日美軍 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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