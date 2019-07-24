首爾稱中俄軍機入侵韓防空識別區

中俄軍方23日首次聯手，出動轟炸機與預警機，在亞太執行空中巡邏任務。俄羅斯軍事專家柯洛特琴科說，俄羅斯圖-95MS和解放軍轟-6K戰略轟炸機在日本海聯合空中巡邏顯示，兩國準備好要成為亞太地區的「安全擔保國」。

據新浪軍事報導，柯洛特琴科認為，中俄空中聯合巡邏顯示，雙方在信任，開放和協作上達到空前程度。

(中時電子報)