農村勞力嚴重不足，利用無人植保機來噴農藥、播種等是未來趨勢，不過目前仍有許多法令及實行層面的問題。（陳勝暉提供）

農村勞力嚴重不足，利用無人植保機來噴農藥、播種等是未來趨勢，不過目前仍有許多法令及實行層面的問題。（陳勝暉提供）

農村勞力嚴重不足，無人植保機推廣是未來趨勢，不過目前仍有許多法令及實行層面的問題。立委鍾佳濱舉辦「無人植保機的下一步：農業機械補助或租賃？」公聽會，邀集專家及農民共同討論，得到希望由農委會補助國產無人機及代噴人員的共識。

利用無人機來噴農藥、播種等在國外已有案例，不過台灣受限於法令一直無法推行，明年《民用航空法》遙控無人機專章即將上路，不過仍有考照、代噴、補助或租賃等問題，立委鍾佳濱因此舉辦公聽會，邀請官員、學者、農企業、農民及代噴業者出席，廣納各方意見。

討論議題包括：無人植保機相關法規建議、無人植保機納入農業機械補助或採租賃的可行性。經討論後得到3點結論，包括農委會每年的農業機械補助，未來可補助國產無人機及操作代噴人員；無人機噴藥登錄的行政程序必須簡化；代噴人員執照及無人機操作證照要在屏科大設立訓考場。

鍾佳濱表示，農村人口老化，長期缺工，使用無人植保機噴藥除了讓青年有返鄉或留鄉工作的機會，節省人力成本，也能精準用藥，降低食安風險。因此希望相關單位能提供青農加入無人機代噴的優惠貸款，及相關配套措施。

不過無人植保機動輒20到30萬元，對初入社會的青農而言負擔不小，鍾佳濱也希望像汽機車或單車已發展的共享市場，請農委會找相關產業、學者評估，台灣農機共享的可行性，希望未來也有Ubike的農機版。

(中時 )