國安局官員私用總統蔡英文出訪，走私9800條菸品，對此，曾經嗆法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠的戰神級退休調查員何自立在臉書發文，除了給承辦私菸案的調查員喝采，更痛批蔡政府不斷炒作國安危機的議題，搞得社會風聲鶴唳人人自危，卻發生總統專機淪為走私密道，真確顯了蔡英文的無能。

何自立指出，調查員偵破蔡英文總統外交專機，利用外交禮遇機會，走私9800條洋菸案，調查員不畏總統府、國家安局等強權，硬頸偵破，全國民眾應給予喝采，他要為主持正義、不畏強權的調查員，大大的鼓掌，「你們重振了調查魂」。

同時，何自立痛批，這種總統專機淪為走私密道，實在是滑天下之大稽。中華民國又登上了國際的大新聞，為什麼蔡英文政府你們好事無成，壞事卻一大堆，成為國際間的笑柄。你們做的壞事還嫌不夠嗎？

何自立表示，私菸案偵破後，案情仍在混沌之際，國安局長迅即遭到拔官、總統府侍衛長調職處分，顯示了蔡總統盛怒，但卻也有轉移焦點掩蓋事實的作用。 這還不如誠實透明的對外交代真相，把犯罪事實說清楚。而不是蔡政府不斷炒作國安危機的議題，搞得社會風聲鶴唳人人自危。真確顯了蔡英文的無能。

對於報載蔡英文政府，透過林佳龍對外宣稱，早在李登煇、陳水扁、馬英九執政時，就有總統專機走私情形，把這次貽笑國際的走私犯罪合理化。何自立更質疑，試問標榜革新、正義轉形型的民進黨，到底你們進步在何處。

何自立並提出呼籲全國的同胞們，「你們請睜大眼睛看看，這就是我們的總統蔡英文政府。2020你們還要支持她嗎？還嫌臉丟的不夠嗎」？

何自立臉書發文痛批總統專機淪為走私密道真確顯了蔡英文的無能。（翻攝何自立臉書）

何自立臉書發文痛批總統專機淪為走私密道真確顯了蔡英文的無能。（翻攝何自立臉書）

(中時 )