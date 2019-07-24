蔡英文總統的泡麵餐。（圖／取自蔡英文臉書）

中華戰略學會研究員張競。（圖／取自張競臉書）

國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。不過蔡英文早於7月20日即在臉書貼出「泡麵秀」，中華戰略學會研究員張競批評，總統侍衛與維安隨扈專業素養值得懷疑，隨後爆發走私香菸違法違紀案件，完全不令人意外。。

國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。

無獨有偶，蔡英文總統其實於7月20日就在臉書貼出她的「泡麵秀」，表示她「今天早餐忍不住，泡了一碗泡麵，配一點貝果和cream cheese，加上水煮蛋和半根香蕉及一杯咖啡。」

對此，中華戰略學會研究員張競在《觀測站》指出，家領導層級人士生活起居常規與健康狀況，屬於國家安全重要情報，妥善運用即足以傷害特定對象的人身安全。

張競批評，就維護安全與反情報作業來說，總統侍衛與維安隨扈，顯然防範作業上就不夠細緻，專業素養值得懷疑。

也因此，張競分析，若觀念偏差專業不足，甚或是紀律廢弛，這就會形成國家安全危機。所以隨後爆發走私香菸等重大違法違紀案件，就完全不令人意外。

(中時電子報)