有「總統府土地公」之稱的台北市警局中正一分局介壽路派出所，最近驚爆刑求醜聞，一名罹患侏儒症的男子向週刊爆料，指他因不肯配合認罪，在偵訊室內被員警呼巴掌痛毆，過程全被男子身上超小型錄音器錄下。

北市介壽路派出所因位於博愛特區內，而有「總統府土地公」之稱。這名自稱遭刑求的男子小友（化名）向《鏡週刊》爆料指出，去年4月他前往台北市延平南路的文大推廣教育部，因故與櫃臺人員發生爭執，校方報警處理，獲報前來的2名員警與保全人員合力將他抬出大門，過程中他掙扎踢到員警，因此被依妨害公務帶回介壽路派出所製作筆錄。

小友指控，他被帶到派出所2樓偵訊室，警員疑似因有移送的時間壓力，又一直得不到想要的答案，就爆發刑求逼供事件。小友表示，因自己是侏儒常被歧視，為了自保，他特別在褲子的暗袋裡，藏了一個超小型錄音器，意外將一切過程全都錄。

事後小友找上當時的議員候選人徐立信（現任台北市議員）與派出所溝通，所長承諾妥善處理，希望他們不要張揚。但因警方一直沒有正式道歉，小友於是對打他的員警提出傷害告訴，不料台北地檢署今年3月卻以「罪疑唯輕」原則，對員警做出不起訴處分。

(中時電子報)