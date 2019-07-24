國安局人員走私菸品讓總統蔡英文震怒，外傳這項「陋習」已行之有年，前總統馬英九時期還曾團購過4千條。對此，自由作家洛杉基直言，只要有任何國安、官員涉及不法，無論藍綠、馬蔡，一律依法究辦！效法韓國瑜，徹底清除總統府的「下水道」淤泥，讓躲在下水道多年的「忍者龜」現身，無法繼續寄生下去。

國安局官員吳宗憲趁著陪同蔡英文出訪，違法訂購9800條，市價高達645萬的香菸，事件曝光後，消息人士表示，過去總統出訪時，各單位就會像侍衛室行政官登記訂購免稅商品，做為送禮或是自用，這項陋習已形之多年，過去都是透過個人在國外購買後攜帶回國，但這次數量實在超乎預期，且以「貨不出境，夾帶闖關」的方式，簡直和犯罪集團手法沒有兩樣。

對此，洛杉基在臉書指出，照慣例，綠政府一出包，立刻找馬英九頂罪：蔡政府要是有錯，一定都是馬英九任內遺留下來的錯！他說退一萬步說，若馬政府時期，真的有走私過4000條，他在任前後八年，平均一年500條，有很嚴重嗎？

洛杉基提及，若國安局在馬英九任內8年，蔡英文任內4年，都在走私各種貨品，可見這個單位已經腐爛到骨子裡去了，還有能力保護國家安全？如果這種國安貨色，被蔡政府養成綠色錦衣衛，主導「警總」復辟，那不比老將時代的「白色恐怖」還要恐怖一萬倍？

洛杉基認為，綠網軍已經感到幸災樂禍，認為藍營要打蔡政府的走私香菸，恐怕也會打到馬英九，所以他們篤定檢調不敢認真打下去。他直言，只要有任何國安、官員涉及不法，無論藍綠、不論馬蔡，一律依法究辦！效法韓國瑜，徹底清除總統府的「下水道」淤泥，讓躲在下水道多年的「忍者龜」現身，無法繼續寄生下去。

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(中時電子報)