大台南智慧交通中心可以掌握台南市交通行車狀況、公車動態及停車資訊，更涵蓋T-bike等各項運具監控。(曹婷婷攝)

台南市政府建置全台第一個涵蓋交通各面向的「大台南智慧交通中心」，今天由市長黃偉哲主持啟用典禮，黃偉哲表示，這是台灣最早創立的智慧交通控制中心，兼具操作功能及教育功能，尤其，台南過去A1死亡率較高，交通事故發生率也不低，因此，交通控制中心也特別結合兒童教育、交通安全教育功能設施，對於社會教育或更有效率運輸是有幫助的。

黃偉哲指出，台南交通問題一向是歷任市長還有許多市民非常關注的問題，台南交通面臨都市古老、街道狹窄、古蹟處處遺址很多，交通設施不容易施作，挖掘就挖到遺址、拓寬就碰到古蹟，這些都是整個城市發展需要注意的。

他也提到，市府任何超過1000萬經費使用都要用放大鏡檢視，明年開始因為財政緊迫，要用顯微鏡檢視，交通部補助這座智慧交通中心1000多萬，市款動用5000多萬，希望不管兒童教育交通安全概念提升或交通教育普及，以及讓民眾了解台南市智慧交通未來發展，能有好效果。

他說，接下來，台南需要更多馬路、更少自用車、更多停車場還有更多大眾運輸運具，都是未來努力爭取的方向，他在中央行政院院會也特別向行政院長蘇貞昌、交通部林佳龍努力爭取，希望將來打造台南市是一個低交通事故、高交通安全的城市，讓行人、用路人不管行駛在台南或走在馬路都有安全感，這是未來努力目標。

大台南智慧交通中心涵蓋智慧交通控制、智慧公共運輸、智慧停車管理、智慧運具共享、智慧雲端平台等五大系統，可以掌握台南市交通行車狀況、公車動態及停車資訊，更涵蓋T-bike等各項運具監控。交通局代理局長熊萬銀表示，大台南智慧交通中心藉由舊市場建物再利用改造，轉變為兼具公務、教育與娛樂等內涵的多功能交通控制中心，系統功能建置斥資7600萬元，其中交通部補助1940萬元，在有限經費下打造全台第一個涵蓋交通各面向的全方位智慧交通中心。

熊萬銀指出，大台南智慧交通管理不僅納入交控、公車動態、彈性公車叫車服務、計程車共乘及叫車入口、停車格位資訊、T-Bike等，並結合跨機關物聯網加值服務，新建雲端平台整合交通資訊，即時掌握交通狀況調整路口號誌等，讓民眾更方便使用並獲得即時交通資訊。交通教育展示中心及兒童交通公園即將在開學後開放學校團體預約參觀，歡迎民眾前來體驗。

(中時 )