陸將公布6個新自貿區 山東河北江蘇有望入選 11:112019/07/24 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國證券報報導，大陸會在近日公布新設的6個自貿試驗區，上述自貿區已完成各項審批程序，業內人士分析，山東、河北、江蘇、安徽、黑龍江、新疆、廣西、湖南是6個自貿區的熱門人選。 報導稱，上述省、自治區此前均曾提出申建自貿區。報導引述商務部研究院國際市場研究所副所長白明說法，為更好服務國家戰略角度考慮，6個自貿試驗區位於長江經濟帶沿線、「一帶一路」沿線和京津冀周圍的可能性較大。故上述8地被業內人士視為熱門候選。 (工商 ) #自貿區 #報導 #山東 #江蘇 #河北 也許您會感興趣 推薦閱讀 河南氣化廠爆炸增至10死 醫療專家馳援 14:252019/07/20 兩岸 媒體報導千萬豪宅 李佳芬：財產申報毫無隱瞞 19:242019/07/20 政治 蔡英文美國行 多家美國媒體報導 22:522019/07/20 政治 登泰山拜孔子 山東還有無敵海景 04:102019/07/22 焦點新聞 河北帝王家 登山海關遊避暑山莊 04:102019/07/22 焦點新聞 台鐵準點率創10年新低 主因出在這 10:202019/07/22 生活 弘揚飲食文化 傳承彭祖美食 04:102019/07/23 焦點新聞 恐怖！京阿尼縱火犯曾幹這事 鄰居憂「會被殺掉」 16:482019/07/23 國際 美國國安顧問波頓訪韓 或調解日韓矛盾 20:402019/07/23 國際 陸新設6自貿試驗區將出爐 山東河北等或入選 08:462019/07/24 財經 兩岸熱門新聞 港民發起「不合作運動」 癱瘓港鐵運作 - 兩岸 - 中時 遼寧艦西太行 威懾島鏈外美軍 - 日報 歷史新課綱 宣稱台灣主權未定論 - 焦點新聞 - 旺報 陸新核潛將服役 掌控制空制海權 - 焦點新聞 - 旺報 中共官方證實前國務院總理李鵬逝世 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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