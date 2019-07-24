中國證券報報導，大陸會在近日公布新設的6個自貿試驗區，上述自貿區已完成各項審批程序，業內人士分析，山東、河北、江蘇、安徽、黑龍江、新疆、廣西、湖南是6個自貿區的熱門人選。

報導稱，上述省、自治區此前均曾提出申建自貿區。報導引述商務部研究院國際市場研究所副所長白明說法，為更好服務國家戰略角度考慮，6個自貿試驗區位於長江經濟帶沿線、「一帶一路」沿線和京津冀周圍的可能性較大。故上述8地被業內人士視為熱門候選。

(工商 )