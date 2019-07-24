台中金錢豹酒女顏子娠酒駕撞死陳姓年輕烘焙師，台中高分院民事庭24日判決維持一審原判，顏女需賠1068萬元。陳姓烘焙師胞姊陳昱芳表示，維持原判對家屬而言算是欣慰，重點不是她是否能將這筆錢賠完，而是她對所造成憾事，「要做點什麼去努力補強」。

「家屬在協商的過程一直很不舒服，金額部分像在菜市場討價還價！」陳昱芳說，對方當然希望賠償是越低越好；家屬希望維持原判，二審能判決維持原判，對爸媽及她而言，算是欣慰。

陳昱芳表示，家屬也能理解，如果是判了天文數字，對方可能會認為「算了」，兩手一攤就擺爛不管了。但是，對於受害方來講，一條命的價值不單單只是這樣，不管她還得出、還不出來，在她回歸社會，重新再來時，也應盡最大的誠意，重點不在把這筆錢賠完，而是在所造成一條命消逝的憾事，要做點什麼去努力補強。

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金錢豹酒女撞死烘焙師 民事二審仍判1068萬元

(中時 )