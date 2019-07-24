國安局少校透過總統蔡英文出訪職務之便，走私9800條香菸，全案進入司法調查，對此，國民黨立委柯志恩表示，有太多疑點有待釐清，更可笑的是蔡總統臉書的檢討報告第1點竟是，「檢討過往長年積習」。她表示，「繼續牽拖前朝下水，只會凸顯蔡政府的龜縮、心虛」。

柯志恩臉書提到，本案最大可疑者就是一片綠油油的華航高層，因蔡英文上台而入主華航，如今捅出這麼荒謬的大弊案，難道不該出來主動澄清、謝罪下台？而蔡總統臉書的「檢討第2日進度報告」，「檢討過往長年積習情形，嚴格加以杜絕陋習」，企圖把滔天弊案牽扯到「長年積習、陋習」就能轉移焦點？這態度根本是不知反省、忝不知恥！

柯志恩質疑，華航高層誰有權限進入「後台」同意這批未稅菸的採購？不是每位高層都有下指令的權限，誰才是主謀？這些關鍵問題不說清楚該如何杜天下人悠悠之口。

她強調，政府不要再以「偵查不公開」做為擋箭牌，亂拋煙霧彈或再牽拖前朝總統下水，這只會凸顯蔡政府的龜縮、心虛。

私菸案連闖多關 共犯？華航遭疑包庇

(中時電子報)