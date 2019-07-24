身材原來這麼兇！20歲女偶像爆乳比基尼吸40萬網友點讚 11:142019/07/24 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Yeri是女團Red Velvet忙內。(圖／翻攝自IG） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 Yeri曬比基尼秀好身材。(圖／翻攝自IG) 南韓人氣女團「Red Velvet」忙內Yeri(金藝琳)，向來以甜美清純模樣示人，不過近日她也趁著夏天來臨，難得解放穿上比基尼，超兇好身材吸引超過41萬網友按讚。 Yeri近日到夏威夷拍攝，她也罕見換上比基尼，展現性感小女人模樣，個子嬌小才20歲的她，想不到身材這麼好，爆乳照一張比一張火辣，驚豔不少粉絲，吸引超過41萬網友按讚，大家頻誇她長大了，「身材也太好」、「快止不住鼻血」、「妳太美了」。 (中時電子報) #Red Velvet #Yeri 也許您會感興趣 推薦閱讀 「國旗比基尼」正妹露深溝登玉山 網讚：山美更見美 10:492019/07/20 社會 許效舜悲憶921罹難編導：他孩子20歲了 18:422019/07/20 娛樂 許效舜淚憶921遇難編導「孩子20歲了」 04:102019/07/21 娛樂新聞 門市驚現「貞子」網嚇到 小7回應了 10:102019/07/21 生活 男友瘋狂AA制 國考女崩潰網勸：快放生 11:302019/07/21 生活 頭七冰櫃爬出寄居蟹 母問牠一句話眾人驚呆 11:262019/07/21 社會 黑韓治水不力 網秀影片揭綠營兩種嘴臉真相 12:132019/07/21 政治 比基尼集中托高 穿出傲人胸線 04:112019/07/22 時尚消費 正妹發文「要在捷運站殺人」 網賀獲公訴罪 11:242019/07/22 社會 貼舊淹水照瘋傳惹議 網友到案說明 13:012019/07/22 社會 娛樂熱門新聞 王瞳再爆「死也不分開」馬俊麟 與艾成無性生活這麼久！ - 娛樂 館長發完毒誓又遭狠打臉！「高價收買」真相曝光 - 娛樂 蘇慧倫傳婚姻亮紅燈 老公酒後吐真言：撐不下去了 - 娛樂 吳宗憲直播被問：可不可以跟你買菸？「嘿嘿嘿」笑了 - 娛樂 鄭弘儀追問郭董初選燒多少錢？她說出驚人真相 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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