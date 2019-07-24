Yeri曬比基尼秀好身材。(圖／翻攝自IG)

南韓人氣女團「Red Velvet」忙內Yeri(金藝琳)，向來以甜美清純模樣示人，不過近日她也趁著夏天來臨，難得解放穿上比基尼，超兇好身材吸引超過41萬網友按讚。

Yeri近日到夏威夷拍攝，她也罕見換上比基尼，展現性感小女人模樣，個子嬌小才20歲的她，想不到身材這麼好，爆乳照一張比一張火辣，驚豔不少粉絲，吸引超過41萬網友按讚，大家頻誇她長大了，「身材也太好」、「快止不住鼻血」、「妳太美了」。

(中時電子報)