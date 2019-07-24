總統侍衛室爆發走私香菸案，終於引爆負責總統維安的國安特勤、侍衛和憲兵系統長期以來風波不斷、維安漏洞百出的沉苛惡例，但，侍衛室就像個城堡裡的怪獸，連國安局和特勤中心都無法管，特勤單位各自為政，這才是不斷出事的主因。

特勤體系的複雜程度，長久以來就遭外界詬病，歷任國安局長上任後，都認為是一個頭痛且困難解決的問題。但每次出事後，各單位除了推託責任，最多也只能治標懲處，要改造紊亂的多頭馬車特勤體系，恐怕唯有從制度和組織面下手才能治本。

外界有所不知，現行的特勤編制和組織都大有問題，特別是「事權不統一」。舉例說，負責正、副總統維安的是國安局特勤中心，平常要負責招募、訓練及出勤。但因為人數不夠，憲兵又有編制約300人的警衛大隊歸國安局使用，但是警衛大隊的人事、休假、後勤全官憲兵管，特勤中心連處罰權都沒有。

特勤中心外，總統府內又成立侍衛室，包括總統府與官邸維安，甚至總統出訪，全都由侍衛室負責，裡面的人都由特勤中心挑選出，但是進入侍衛室後，就歸總統府侍衛長及官邸警衛室主任負責管理，特勤中心連也不能動、管也不能管，最重要的，同時還有同工不同酬的問題。

更明白的說，元首維安的權責畫分，在官邸與總統府與出訪，是侍衛長負責;元首在國內外出，才是國安局特勤中心負責。但負責元首維安的單位包括軍憲警，出任務時，歸侍衛室或特勤中心管制，沒有任務時，又是個支援單位自行管理，因此，出ㄧ次勤務，一個維安人員一天可能被三個單位管到，每個單位負責一段，一旦出事，各單位有開始推責，「三管」立刻又成了「三不管」。

特勤和侍衛室協調長期以來本來就有問題，很多都是政治現實的問題。說實話，總統府侍衛長語官邸警衛室主任，都是大老闆身邊最親近信任的人，而且和大老闆朝夕相處，任誰都不敢亂動。

因此負責總統維安的人，不管是官邸，還是特勤中心或屬於外圍的國防部警衛大隊，長久以來，都常因紀律問題上新聞版面，而且起因違法亂紀有關。由於屢次出包，總統府侍衛長都換了好幾回，但還是無法杜絕。

這麼複雜的特勤體系，連前國安局長、特勤中心指揮官的蔡得勝，都曾坦承，歷任國安局長都想把特勤這塊分出去，但談到組織整併又困難重重，讓他想到就頭大，他也無奈的說，若不把特勤獨立出去，每個局長根本是「提著頭幹」，只要再發生重大維安違紀事件，隨時都可能會下台。

不過，既然歷任國安首長都有「提著頭幹」的警惕，更應支持推動修法改造特勤組織，否則依目前特勤系統的出事頻率，別說國安局長和侍衛長的官帽不保，更重要的總統維安都隨時會再出包。

由於每個單位只管一段，一出事，人人推卸，在找不到人負全責的情況下，很難徹底革新。如果未來元首維安工作無法單獨成為專責單位，依舊維持現在的國安局管不到特勤中心，特勤中心管不到侍衛室與官邸警衛室，更管不到支援元首勤務的軍警單位，一個推一個，誰也不必負全責，維安人員紀律也永無改善的一天。

(中時電子報)