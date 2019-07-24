坎諾找回火燙手感，生涯首次單場三響炮。（美聯社）

和王建民過去在洋基時期是好友的36歲的老將坎諾(Robinson Cano)揮別低潮，今(24)日在大都會迎戰教士的比賽中，上演生涯首次單場三響炮，包辦全隊5分打點，助球隊以5比2拿下勝利。

「台灣之友」坎諾生涯敲出320支全壘打，不過僅曾在2016年春訓上演單場三響炮，直到生涯第15個球季才在例行賽單場3轟，是職業生涯首次，也是史上最資深敲出單場三響砲的二壘手，今日面對變速球、曲球、速球，三種不同球種都能敲轟，展現他驚人的火燙手感。

第4局坎諾先逮中教士先發投手帕達克(Chris Paddack)的變速球，一棒敲上右外野第二層看台，是發399英尺的大號陽春炮，助大都會先馳得點；接著第6局一壘有人後，再狙擊帕達克投到紅中的曲球，一棒2分擴大領先；教士換上後援投手後也擋不住坎諾，第7局坎諾面對第一顆球就出棒，又是一發2分炮擊潰教士，坎諾個人4支4，單場3轟包辦全隊5分打點，助教士5比2拿下勝利。

坎諾今年被交易到大都會手感並不好，前66場出賽僅擊出4發全壘打，不過近9場比賽敲出5轟，在今日單場3轟的加持下，希望能揮別過去吃禁藥被抓的陰霾，在大都會重新振作。大都會承接坎諾的合約，要到2023年才會走完，若坎諾能夠回春，大都會也許不會當冤大頭。

(中時電子報)