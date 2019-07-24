國安人員藉總統出訪的通關禮遇，買大量私菸入境，引發社會關注，兩涉案少校認罪扛責後，立委黃國昌直指「國安人員多是國民黨栽培」。對此，議員游淑慧表示，20年中有11年都是民進黨執政，還扯是黨國遺毒？

游淑慧在臉書指出，國安局長彭勝竹、吳宗憲少校、永和警衛室主任張捷中將、華航總統專機負責人羅雅美、華航空品部副總邱彰信、華膳空廚董事長葉菊蘭，不論國安局、華航、華旅、華膳，這5人都是民進黨安插的，「沒有華航配合，這個犯罪成不了形」並對黃國昌喊話，「有膽爆料就不要無腦轉風向，您口中的『國安局爛官』其實是民進黨栽培的！」

游淑慧說，吳宗憲少校，29歲，在蔡英文任內升少校，調入永和警衛室，「這位才29歲的少校，如何能指揮華航配合？」且他月薪七萬，怎會有一張能刷600多萬的信用卡？或是誰給吳宗憲的信用卡？

游淑慧說，永和警衛室主任張捷中將，是蔡英文年初時調任。前主任曾維聰，曾任前總統陳水扁的座車官，2016年大選時負責保護蔡英文，蔡當選後，升任為永和警衛室主任一職，也是蔡升任為少將！但今年年初因在警衛室飲酒，被火速拔官、退伍。

游淑慧說，已辭職的國安局長彭勝竹，過去是陳水扁總統府侍衛長，且在陳的任內晉升至副參謀總長、空軍司令，最後由蔡升任國安局長。

游淑慧說，華航總統專機負責人羅雅美，2016年三級跳接任資深副總。曾是民進黨學運世代成員，自2000年5月一直跟隨邱義仁，擔任國家安全會議祕書長邱義仁機要祕書。2008年民進黨交出政權前安排到華儲公司任職，後轉往華膳！

游指出，民進黨立委邱議瑩第弟、華航空品部副總邱彰信，2017年12月高升華航空中用品供應處副總經理，「華航機上販售免稅品，是由華航的空品部門在負責管理」。而華膳空廚董事長葉菊蘭，「這次9200條的免稅菸就是儲藏在華膳的保稅倉庫內！」

游淑慧說，在種種人事安排下，過去3年多，不論是國安局、華航、華旅或華膳，都成為民進黨人事安插的單位，也就是說「沒有華航願意配合，這個犯罪事件成不了形」，這一點無可推卸！

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私菸案連闖多關 共犯？華航遭疑包庇

(中時電子報)