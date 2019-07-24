大陸國務院24日發表《新時代的中國國防》白皮書。大陸國防部發言人吳謙在發佈會上表示，白皮書傳達的信號清晰明確，搞台獨就是死路一條，中國一點也不能少。

《新時代的中國國防》是大陸自1998年以來發表的第10部國防白皮書，也是黨的十八大以來發表的首部綜合型國防白皮書。

(旺報 )