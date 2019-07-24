陸發布國防白皮書 嗆搞台獨死路一條 12:282019/07/24 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院24日發表《新時代的中國國防》白皮書。大陸國防部發言人吳謙在發佈會上表示，白皮書傳達的信號清晰明確，搞台獨就是死路一條，中國一點也不能少。 《新時代的中國國防》是大陸自1998年以來發表的第10部國防白皮書，也是黨的十八大以來發表的首部綜合型國防白皮書。 (旺報 ) #白皮書 #國防 #大陸 #中國 #時代 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸國務院白皮書：新疆屬於中華民族 13:192019/07/21 兩岸 陸發表白皮書：新疆屬於中華民族 04:102019/07/22 兩岸新聞 兩岸史話－部分陸史學研究 受台學界影響 04:102019/07/22 兩岸藝文 陸H2衝4K電視 瑞昱、聯詠吞大單 04:102019/07/22 證券．權證 《新時代的中國國防》白皮書24日將發佈 17:092019/07/22 兩岸 香港生亂 大陸不便干預 04:092019/07/24 論壇廣場 Gartner預測︰今年半導體產值 十年來最大減幅 04:102019/07/24 財經要聞 懷特生技 國際盃捷報連連 04:102019/07/24 產業特刊 陸國防部發表《新時代的中國國防》白皮書 10:222019/07/24 軍事 陸稱反分裂鬥爭更嚴峻 搞「台獨」是死路一條 11:482019/07/24 兩岸 兩岸熱門新聞 港民發起「不合作運動」 癱瘓港鐵運作 - 兩岸 - 中時 遼寧艦西太行 威懾島鏈外美軍 - 日報 歷史新課綱 宣稱台灣主權未定論 - 焦點新聞 - 旺報 傳陸美官員下周上海會談 陸強硬派將加入談判 - 兩岸 - 中時 大選前增繞島巡航頻率？陸國防部：搞台獨將不惜一戰 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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