美國媒體《five thirty eight》預測下賽季東西區例行賽各隊戰績，競爭最激烈的西區將由火箭以58勝稱王，東區方面則有七六人的59勝獨占鰲頭。

《five thirty eight》認為火箭在最後關頭出手，用保羅換來韋斯布魯克，讓這位兄弟檔相隔7年之後再次聚首於休士頓，即便外界不看好兩人能擦出什麼樣的火花，但《five thirty eight》深信兩人能夠帶領火箭一飛衝天。

緊追在火箭之後的不是洛城雙雄，反而是金塊以51勝31敗排名第二；擁有詹姆斯與安東尼戴維斯的湖人名列第三；沒了杜蘭特，克雷湯普生又受傷的勇士，竟然還能以50勝排名第四；爵士49勝名列第五；里歐納德和保羅喬治聯手的快艇第六；獨行俠與鵜鶘分居第七和第八，這個預測真的是跌破眾人眼鏡，因為《five thirty eight》把拓荒者與馬刺排除在西區季後賽門外。

《five thirty eight》看好七六人能獨霸東區，公鹿第二，塞爾提克第三，少了里歐納德與丹尼格林的衛冕軍跌到第四，獲得吉米巴特勒的熱火排名第五，魔術第六，溜馬第七，得到杜蘭特、厄文和狄安卓喬丹加盟的籃網只能搭上季後賽末班車。

(中時電子報)