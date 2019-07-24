網路電商什麼都能賣，什麼都不驚奇！今年初由依諾維新科技賣福袋抽房子開始，線上電商賣網路福袋蔚為風潮，陸續有海鮮業者、廣告接案公司甚至旅行社一股腦跟風搶進，然而消費者如何在公開的網路環境中買到真正物超所值福袋，並且貨真價實地帶走獎品，貨比三家絕對是消費者必備的不二法門。

福袋業者依諾維新科技從過年期間舉辦首次988元買福袋抽房屋活動，到第二回的買牛排抽400萬現金，期間產出上百位幸運得主，房子、車子、名牌包、來回機票、手機、黃金飾品等，帶給眾多福袋消費者美夢成真的小確幸！第三回更與震旦通訊22週年慶合作「辦門號抽房子」由震旦通訊購入80個988福袋，登入抽獎給周年慶期間至震旦通訊新辦門號的消費者，共同見證線上結合線下，網路福袋跨界合作的雙贏局面。同時周年慶期間震旦通訊也推出諸多門式活動：LINE好友幸運戳戳樂、來門市免費送、家電週週超值搶等一系列好康，想搶期間限定優惠的消費者千萬不要錯過！

▲988福袋結合震旦通訊跨界合作。（圖／業者提供）

值得一提的是，988福袋現正進行的第三回邀請到荒謬大師：沈玉琳做年度代言人，活動也與南智捷汽車合作除了送Luxgen汽車以外，領獎過程也都是由合作經銷商總經理親自頒獎，對消費者購買福袋的信心提升大大加分，活動法律顧問也一樣延續：遠東萬佳法律事務所。依諾維新科技表示：只有先自我要求，把標準做到最高，對得起消費者，才能要求網友繼續支持我們，因為網路福袋賣的不只是夢想更是信任。

不同於其他網路福袋內容物多以散裝零食填充為主，新的一回988福袋這次嚴選四樣產品：Footer除臭襪、日本黑豆精華黑亮瞳特惠組、義大利原裝進口蒂卡娜沐浴品、真宴坊燕窩禮盒，讓消費者4選1為的就是讓消費者在參加福袋抽獎的同時，可以獲得真正物超所值的保底商品。7/22~8/18業者加碼提供週週抽5萬現金，新的一回988福袋所有購買消費者都可以抽，越早買抽獎機會越多，搭配福袋原先就有的房子、車子、鑽石、黃金等大獎，期望在越來越多得獎者見證的情況下，網路福袋不再只是都市傳說，而是夢想成真的全民小確幸！

▲福袋獎項得主見證。（圖／業者提供）

(中時電子報)