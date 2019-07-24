業者倉庫堆放非法動物用禁藥。（防檢局提供）

農委會防檢局今（24）日表示，屏東縣近期查獲動物用藥品販賣業者非法輸入動物用禁藥近6000公斤，屏東縣政府已廢止該業者動物用藥品販賣業許可證，並移送屏東地方檢察署偵辦；防檢局將追查禁藥流向、要求業者回收，違法輸入、販賣動物用禁藥，最高可處7年以下有期徒刑併科450萬元以下罰金。

防檢局表示，屏東動物防疫所5月29日配合高雄市政府警察局及海委會海巡署偵防分署北門查緝隊，於屏東新埤鄉動物藥品販賣業「士○行」及其潮州鎮農地上之倉庫進行搜索，當場查獲安莫西林、頭孢子素等非法輸入之動物用抗生素原料藥，以及硝基呋喃、洛克沙生等公告禁止製造、輸入及販賣之動物用禁藥等，共計40餘種藥品近6000公斤。

該業者利用公司名義以合法掩護非法，自大陸及印度等地輸入大量動物用原料藥販賣圖利，屏東縣政府已廢止其動物用藥品販賣業許可證，並移請屏東地檢署擴大偵辦中；防檢局則將追查該業者販賣之動物用禁藥流向後，要求業者全面回收非法藥品。

防檢局指出，違法輸入、販賣動物用禁藥，最高可依「動物用藥品管理法」處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣450萬元以下罰金，使用動物用禁藥可處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰，1年內再犯者加重處以50萬元以上、250萬元以下罰鍰，呼籲業者切勿以身試法。

防檢局表示，非法輸入之動物用藥品沒有經過安全及效力試驗，任意使用恐影響治療疾病的效果及動物健康，損害畜禽養水產殖業者權益，也請畜禽水產養殖業者務必使用合法藥品，維護畜禽水產動物健康及產品品質。

(中時 )