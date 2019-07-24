勞動部職安署今年首度針對低度風險及微型企業訂出法遵計畫，希望透過法遵訪視協助這些業者遵守勞動法令，重視勞工權益。至於明年是否會續推法遵訪視？職安署署長鄒子廉說，法遵訪視從今年6月1日開始執行，預計年底達成2萬4千場次，年底會進行統計做為是否要繼續推動法遵訪視與否的依據。

勞動部今天辦理「勞動檢查廉政透論壇」，其中提及勞動部針對低度風險及微型企業訂定「108年度規劃勞動條件落實法遵實施計畫」，由檢查員主動進行法遵訪視，協助事業單位落實勞動法令。

勞動部職安署綜合規劃及職業衛生組科長邱繼賢表示，雖然今年推動法遵訪視，但仍會針對公共安全、弱勢扶助、知識密集、常態性違規與社會關注等面向執行專案勞動檢查；如果是申訴案件無論企業規模，會依法就陳情人檢舉事項實施檢查；一般檢查則會考量轄內過往違規情形、勞動部建議檢查點對象及企業規模大小等因素，主動規劃檢查。

至於何謂法遵訪視，邱繼賢說，法遵訪視是行政程序法第165條所稱的行政指導，與勞檢不同的為需要事先通知事業單位預為準備，以輔導改善引領企業重視勞工權益。

鄒子廉指出，為了提高勞檢服務品質，今年起的勞檢要2人1組及錄音，法遵訪視因不涉及開罰仍是單人執行，場次執行上仍有安排上的考量，年底會依執行場次、業者接受度、拒絕規避的樣態、後續改善措等做為明年是否繼續推動的依據。

(中時 )