發行首張專輯就拿下金曲獎最佳新人獎的中國大陸歌手李榮浩，被譽為「最強黑馬」，而如今愛情、事業兩得意的他，受邀擔綱人氣選秀節目《中國好聲音》導師，是節目史上最年輕的導師，可能也因此跟年輕選手更能心意相通，近來22歲選手張天予演唱梁博的〈想你〉，歌與背後奮鬥的故事感動全場，不太談自己的李榮浩也受到感染，首度曝光未成名前，竟經歷過重創人生的驚悚車禍，但也因此讓他毅然踏上追夢之路。

張天予演唱梁博的〈想你〉，讓眾導師感動轉身，他也分享了此曲對於自己的特殊意義，表示當年準備考藝考但家裡不支持，於是他帶著人民幣35元(約台幣175元)毅然出門赴考，吃完飯只剩台幣100可住宿，於是投宿在某家招待所，床是簡單的木板組成，他躺上去後才發現地上都是老鼠亂竄，因此只能穿著衣服睡覺，還一手抱著背包、一手攬著吉他，耳裡放著梁博〈給我一點溫度〉，不自覺劈哩啪啦掉下眼淚。

李榮浩聽了張天予的故事為之動容，表示若他人生只是投訴普通旅店去考藝考，「你不會有你今天快要落淚的感覺知道嗎？」，接著表示自己也有過帶著全身家1800人民幣(9000元台幣)隻身搬到北京追夢的過程，而這決定竟是因為他經歷了一場重大車禍，嚴重到兩根肋骨插穿肺部，因此住院一年多，大腿萎縮，肌肉僅剩手臂這個細，但這件事讓他大徹大悟，「就突然一個勁，即使在北京完全沒認識的人也來闖了」。

當時李榮浩上北京，僅能負擔一個小房間，只能側身走，工作臺和床之間，連張小椅子都放不進去，他就坐在床上編曲，3年多來沒半個朋友，但他堅持了下來，如今回想，覺得那段時間對一個音樂人來說太寶貴、太重要，說這叫做「靈感堆積」，是靈感的重要來源，因為「早晚有一天你寫歌時全都寫得出來！」。

(中時電子報)