蔡英文總統出訪，爆出國安局官員涉嫌利用專機走私9800條香菸，立委黃國昌批評「國安局多數爛官還不是國民黨栽培出來的」，還要求國民黨開一個「謝罪記者會」。名嘴謝寒冰則回嗆「按照這種精美的邏輯，你這個爛貨當然也是國民黨栽培出來的啊」！

對於黃國昌怒斥國民黨「收割」，嗆多數爛官是國民黨栽培出來的，謝寒冰則在臉書發文回嗆，「按照這種精美的邏輯，你這個爛貨當然也是國民黨栽培出來的啊，真要說的話，前總統李登輝、陳水扁，蔡英文、行政院長蘇貞昌，又有哪一個不是國民黨栽培出來的咧？」

台北市議員徐弘庭也呼籲大家別忘了，民進黨大舉「寄生華航」的狀況，點名邱義仁機要、立委邱議瑩親弟以及華膳空廚董事長葉菊蘭，都與這次的專機走私有所牽連。黃國昌事後也被批評，等到涉案人士遭逮後才公布消息，這番動作才是在「收割」，有網友留言酸黃國昌「他跟李登輝還很好」、「自己爛牽拖隔壁火門柬」、「飼老鼠咬布帶」、「現在還要牽拖國民黨，真是沒有最扯只有更扯！」

不知情？！ 華航上到下綠掌控...護菸闖關？

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(中時電子報)