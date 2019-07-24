時代力量立委黃國昌爆料國安人員私帶免稅菸案，黃先前稱國安局派5部貨車到機場載免稅菸，黃國昌今天再爆料，經過確認5輛車不是國安局派的，而是總統府派去，發文總統府詢問是誰派車去載私菸，總統府以「偵查不公開」拒絕提供。

關於5部派去機場載運免稅私菸誰派的，黃國昌說，昨天有向國安局確認，聲稱車是總統府派的，國安局不知情，經過查證確實國安局說法沒騙人，隨即發文總統府問5部貨車在哪？誰下令派車，但總統府拒絕回應。

黃今（24）日也在臉書痛批華航高層至今裝死、神隱、派人撒謊當砲灰，把自己洞越捅越大，應不分朝代、顏色，一舉清查、法辦所有違規人員及數量，這才是展現魄力的方式。

黃國昌在臉書劈頭直言：「以下，會說比較直接的話。如果有人看了不舒服，請見諒。」更進一步指出：「事情發生到今天，老實說，這些高官腦袋不知道在想什麼，尤其是交通部。縱容華航高層裝死神隱、只派發言人出來撒謊當砲灰，然後逼著看不下去的人，必須這樣不斷爆，簡直愚蠢至極，根本是自己給自己捅越來越大的洞！」

黃國昌表示，若他是交通部長，星期一晚上就直接進駐華航總部，要求不分朝代、顏色，把過去所有曾利用總統出訪，違法走私菸品的人員與數量，全部清查完畢；隔日，立刻攤在陽光下給全體國人看，該移送法辦的，就通通移送法辦。

黃國昌也加足砲火怒轟，事到如今還在喊「究責無上限」，簡直是空話！只會讓人懷疑中央與台北地檢署到底在等什麼？拖到現在也還沒對華航進行證據保全，簡直離譜至極！

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(中時電子報)