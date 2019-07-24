大陸國防部24日發表《新時代的中國國防》白皮書。內容在安全形勢判斷部分有比較大的變化，尤其在國家安全領域風險這部分，非常明確的提出「反分裂鬥爭形勢更加嚴峻」。大陸國防部新聞發言人吳謙表示，陸方通過白皮書傳達的信號是非常清晰明確的：搞「台獨」就是死路一條，中國一點也不能少。

《新時代的中國國防》白皮書提到，「反分裂鬥爭形勢更加嚴峻」，這在過去只是點到，並沒有明確列出來安全威脅具體有什麼，並且「更加嚴峻」這個用詞也與以往有所不同。其中有何特別含義？

吳謙表示，白皮書講到反分裂鬥爭的形勢更加嚴峻，依據只有一個，那就是事實。因為大家可以看到，民進黨自上台以來頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，對內推行漸進「台獨」，對外企圖挾洋自重，在分裂道路上越走越遠，這是有目共睹的事實。

吳謙表示，通過白皮書，陸方想傳達的信號是非常清晰明確的：搞「台獨」就是死路一條，中國一點也不能少。大陸方面願意盡最大的努力，爭取和平統一的前景，但是大陸決不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

(中時 )