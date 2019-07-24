國安局人員涉嫌藉由總統出訪勤務，透過華航走私達9,800條菸品，交通部對於華航竟捲入走私案極度重視，部長林佳龍才剛說出重話要「究責無上限」，今（24）日就傳出將派「身兼航發會董事長」的政務次長王國材，進駐華航，就近監督、督促調查進度。

交通部長林佳龍昨（23）日分別透過臉書及公開場合再三強調，華航涉及的私菸案件，「資料到哪裡、就查到哪裡」，甚至華航內部涉及的懲處，更是「證據到哪裡、責任到哪裡，涉及的人事就檢討到哪裡」，更明白點出華航的公司治理尚須加強，避免內控失靈。

為更快掌握事件及釐清沉痾，交通部內部人士今日證實，林佳龍已請王國材進駐華航，將了解本次爆出高達9,800條菸品的事件始末、涉及的人事外，連同過往歷任總統時期發生的走私事件，也納入徹底清查的範圍。

由於航發會（財團法人中華航空事業發展基金會）就是華航的大股東，林佳龍指派身兼航發會董事長的王國材親自出馬，等於是以大股東的正式身份進駐了解，明白顯示交通部對於私菸案件的極高度重視。

(工商 )