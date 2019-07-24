72歲的伯伯，10幾年都無法晨勃，某次因腳腫而就醫，才發現患有靜脈曲張，導致「該有血的地方沒有血」，治療後才找回久違的晨勃滋味。醫師表示，靜脈曲張是遺傳、久坐、久站、靜脈衰老引起的疾病，若發現走路無力，到了下午異常疲憊，就需提高警覺。

靜脈曲張的發生與地心引力有關，因站立、坐下時，雙腿肌肉沒有擠壓功能，血流若需回流心臟，就緒依靠靜脈瓣膜維持單向往上流。其症狀表現為腿重、走不動、走不遠、到了下午就疲憊等，亦與血栓的發生息息相關，可能進而引起栓塞。

書田診所靜脈血管外科主任游堂振表示，靜脈曲張在女性的發生率約40％，男性則約25-30％。危險因子除了遺傳，亦有懷孕、肥胖、經期、久坐、久站、靜脈衰老、環境過熱等因素。

游堂振提醒民眾，預防靜脈曲張，應避免久站或久坐，平時保持運動習慣，維持規律的生活。飲食方面，可多攝取藍莓、櫻桃、奇異果等，可達抗氧化的效果。需久坐時（如：搭飛機），可穿上彈性襪，避免靜脈曲張找上門。

罹患靜脈曲張者，若症狀過於嚴重，可能就需動手術。手術治療傳統採抽除靜脈的方式，靜脈腔內雷射封閉術亦是另一項選擇。目前的雷射已有第二代，可減少再發機率。

(中時 )