狄鶯、孫鵬去年經歷美國救子一年，夫妻現已回歸演藝圈，兒子孫安佐也成為網紅，不過孫鵬今（24日）卻傳出，凌晨在住處發生口角，和外甥爭執、甚至爆濺血，對此，孫鵬也向媒體還原事發經過。

孫鵬、狄鶯去年底把兒子帶回台灣後，孫鵬在今年4月復工，不過孫鵬今卻爆出，凌晨在內湖住處爆衝突、講話太大聲遭鄰居抗議，根據《ET today》報導，孫鵬表示昨晚有聚餐小酌，但沒有喝到爛醉，他原想在社區乘涼，但外甥關心孫鵬、要他回家「可能因為這樣講話太大聲，吵到鄰居」。

至於濺血，孫鵬向媒體表示，是外甥攙扶他回家時，不小心在階梯絆倒「還好沒有大礙，只是膝蓋有挫傷」，而妻子狄鶯先是關心孫鵬傷勢，但仍忍不住念了幾句，要老公保重身體，同時，孫鵬也提到，自己深夜講話太大聲吵到鄰居，並表示向鄰居說抱歉。

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(中時電子報)