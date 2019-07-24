輔選韓國瑜？侯友宜：市長做好就是最好輔選 11:562019/07/24 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜今天上午主持市政會議，會後接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨全國代表大會28日在新北市百橋體育館登場，將提名高雄市長韓國瑜為總統參選人，新北市長侯友宜確認不出席，他表示，因當天已安排市政行程，要跟媒體朋友一起去走淡蘭古道，至於，是否輔選韓國瑜？侯友宜說，把市長做好就是最好輔選。 侯友宜表示，當一個市長最重要是為400萬市民做好建設，讓他們安居樂業，市政做得好，去談支持誰才有意義，他認為，每一個人把自己的角色做好，就是最好的輔選，侯友宜把市長做好，對每一個人就是最佳的輔選員。 (中時 ) #韓國瑜 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 聲援旺中 韓國瑜嗆：NCC又瞎又聾兩套標準 04:102019/07/20 政治要聞 社論－超越藍綠 韓國瑜莫忘初心 04:102019/07/20 時論廣場 為何勘災第一個動作要用雙手撈水 韓國瑜給答案 22:042019/07/20 政治 堅持庶民路線 04:102019/07/21 時論廣場 不分區立委提名 王金平建議吳敦義：參考韓國瑜意見 17:162019/07/21 政治 韓國瑜出線 清水農會總幹事這樣看 08:152019/07/22 政治 無能神隱？孫大千提五問嗆徐永明：欠韓一個道歉 09:102019/07/22 政治 尹立送罷免書至市府 盼韓國瑜說話算話 20:462019/07/22 政治 蘇揆轟神隱又亂放炮 韓國瑜回嗆：獨眼龍式施政 12:082019/07/23 政治 爬上高樹視察登革熱！韓國瑜：未來一周很危險 10:502019/07/24 政治 政治熱門新聞 民進黨「寄生華航」吃相難看 韓國瑜不幸言中 - 政治 華視2020民調出爐 小英超玄數字讓宅神笑翻 - 政治 變身挺柯大將 21年民進黨員曝主因痛批民進黨 - 政治 不再友柯？韓怒轟：他沒中心信仰 - 政治 副手是他？韓：呵呵…我心裡有數了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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