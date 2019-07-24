國民黨全國代表大會28日在新北市百橋體育館登場，將提名高雄市長韓國瑜為總統參選人，新北市長侯友宜確認不出席，他表示，因當天已安排市政行程，要跟媒體朋友一起去走淡蘭古道，至於，是否輔選韓國瑜？侯友宜說，把市長做好就是最好輔選。

侯友宜表示，當一個市長最重要是為400萬市民做好建設，讓他們安居樂業，市政做得好，去談支持誰才有意義，他認為，每一個人把自己的角色做好，就是最好的輔選，侯友宜把市長做好，對每一個人就是最佳的輔選員。

(中時 )