經本刊記者調查，例如交通大學、清華大學及台北醫學院等，包括物理、化學、生物、人文社會、醫學、ＡＩ等各科均開設類似的課程及營隊，費用約5,000多元到3萬元不等。

其中，清華大學營隊招生廣告曾出現：「學員結業可獲得學聯網與清華大學聯名證書，學習成績優異者，還有機會獲得黃能富老師寫推薦信的機會，替未來升學加分。」

經國教盟、12年國教家長聯盟披露後及清華大學澄清，上述字眼已刪掉。

此外，坊間最流行的ＡＩ人工智慧所開設的課程，如自動駕駛、物聯網原理也是授課範圍，一套24小時的線上課程，標榜針對未來想進入科技工程領域科系就讀的國高中學生設計，要價超過1萬元。

若再以高中每一學期補習3科為計，每學期學費約3萬元，若補到1月學測前，需補5學期，若補到7月指考前，則是6學期，補習費約15萬元到18萬元不等，另外加計寒暑假各頂大課程或營隊，費用5,000到1萬元，甚至3萬元不等，基本花費就得超過21萬元。（待續）

(中時電子報)