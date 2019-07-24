勞動部擬修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，讓5人以下微型企業違法時可減罰或免罰，勞動部長許銘春今天出席勞檢廉政論壇會前受訪時表示，各界的意見仍很多，目前仍持續蒐集意見，沒有修法進度。

勞動部職安署今天舉行「勞動檢查廉政透明論壇」，盼能提升政府的廉政透明度及強化勞檢員的廉潔觀念，降低勞檢業務產的的廉風險，防範弊端發生。

許銘春說，外界對此有相當多的意見，目前修正仍沒有具體進度，還要參考各界意見。

(中時 )