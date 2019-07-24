5人微型企業修法進度 許銘春：持續蒐集意見 13:182019/07/24 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部職安署今天舉行「勞動檢查廉政透明論壇」。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部擬修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，讓5人以下微型企業違法時可減罰或免罰，勞動部長許銘春今天出席勞檢廉政論壇會前受訪時表示，各界的意見仍很多，目前仍持續蒐集意見，沒有修法進度。 勞動部職安署今天舉行「勞動檢查廉政透明論壇」，盼能提升政府的廉政透明度及強化勞檢員的廉潔觀念，降低勞檢業務產的的廉風險，防範弊端發生。 許銘春說，外界對此有相當多的意見，目前修正仍沒有具體進度，還要參考各界意見。 (中時 ) #意見 #許銘春 #勞動 #廉政 #進度 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯以柔首度公開談婚變進度 曝離婚卡關原因 13:422019/07/20 娛樂 MSCI：11月前公布對科創板意見 04:092019/07/21 全球財經 不分區立委提名 王金平建議吳敦義：參考韓國瑜意見 17:162019/07/21 政治 台灣權王－5G進度超前 穩懋、智易前景俏 04:102019/07/22 證券．權證 王金平籲吳敦義 參考韓意見 04:102019/07/22 政治要聞 文大推廣部資遣工會幹部 今提不當勞動裁決 12:352019/07/23 生活 勞動部科長貪小便宜 認罪換緩刑保工作 12:342019/07/23 社會 台北101工人墜樓 勞動局證實「未綁安全鎖」 15:182019/07/23 生活 高教工會提不當勞動裁決 04:102019/07/24 生活新聞 勞檢廉政透明 許銘春：歡迎監督 12:152019/07/24 財經 生活熱門新聞 韓國瑜爬樹視察登革熱 疾管署認證：行家 - 生活 - 中時 台灣人蛋白質過量 專家曝這樣吃才對 - 生活 菜買一半被拍肩說「妳大便掉了」 她回頭一看哭了 - 生活 走私菸背後金流？他爆：名單驚人 - 生活 私菸「五度五關」超離奇 竟是有大咖幫助 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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