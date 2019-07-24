大陸國防部24日發表《新時代的中國國防》白皮書，第15頁當中提到組織艦機繞島巡航。距離明年台灣舉行2020年大選還有6個月的時間，解放軍是否將增加軍艦戰機繞島巡航的頻率？大陸國防部新聞發言人吳謙在回覆本報記者提問時表示，如果有人膽敢試圖把台灣從中國分裂出去，大陸軍隊必將不惜一戰。

面對解放軍繞島巡航，台灣有輿論認為，解放軍的動作越大，意味著大陸打壓威脅台灣，這等於是在幫民進黨的候選人助選，拉抬他們的選情。

吳謙表示，「確實如你所說，白皮書當中多處提到台灣，顯示出台灣問題事關中國核心利益，具有極端的重要性。我們認為，骨肉天親、血濃於水，我們願以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景。」

吳謙同時強調，「但是我們必須堅決指出，搞『台獨』是死路一條。如果有人膽敢試圖把台灣從中國分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，堅決捍衛國家的主權統一和領土完整。」

此外，日前大陸國防部在蔡英文總統出訪期間發佈消息，稱解放軍在東南沿海舉行例行性軍演；《環球時報》也引述知情人士稱，解放軍出動了5個軍種參加聯合演習，對台形成震懾力。但此後大陸官媒對這場演習沒有後續報導。

吳謙對此表示，這個問題國防部已經發佈了信息，他沒有需要補充的內容。

(中時 )