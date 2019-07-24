焦安溥（張懸）1月認愛交往2年的男友蘇柏維（阿維）後，3月昭告懷孕喜訊，忍不住對男友噴發滿滿的粉紅泡泡，和舞台上的淡定的模樣很不同。演藝圈的文青女神唱腔和創作雖然不食人間煙火，但有的愛得濃烈、有的細水長流，感情還是很「接地氣」的。

田馥甄感情狀態總是撲朔迷離，日前被問到結婚話題，她回說：「現在都什麼年代了，還問這個問題，不是想要就可以有的。我還以為還在過年，是哪個親戚問的。」雖然永遠自稱單身，最知名的莫過於20年前的緋聞男友周杰倫（周董），當時據傳周董還為她創作〈退後〉這首歌，愛得相當濃烈。後來，林俊傑直接在小巨蛋演唱會上直接點名示愛，但幾次的閉門羹讓他苦無「修煉愛情」的機會，戀情胎死腹中。後來，更幾次傳出Hebe和女性友人過從甚密，疑似男女通殺。

44歲的陳綺貞與其經紀公司「添翼」創辦人男友鍾成虎交往16年，外界一度相當看好這對才子佳人能穩定步上紅毯，但卻在今年5月間無預警地聯合發表聲明，表示兩人已分手2年，前後糾葛18年的感情未能開花結果。

此外，樂團「Tizzy Bac」主唱兼Keyboard手陳惠婷，擁有「文青祖媽」的稱號，雖然外表冷酷，但其實私下異性緣極佳。她20歲時曾有一任交往8年的男友，最後雖然遭到劣劈腿，但仍不肯放手，對愛情很有憧憬。後來，她與樂團樂手交往多年，但面對愛情變得相當理性，表明就算有對象也堅持不婚，甚至說：「還沒思考到人生自我存在的價值，怕無法照顧下一代。」挑明沒有生兒育女的打算。

(中時電子報)