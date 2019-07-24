嘉義縣朴子警分局朴子所長黃怡文，爆出勾搭派出所警友站顧問小果(化名)的老婆小真(化名)，黃不但利用休假載人妻遊車河大搞車震；小果帶著妻子和黃相偕北上，黃還灌醉小果，將人妻帶到自己房間上床，直到去年十月，小果看到老婆手機傳來黃的親密簡訊，姦情曝光，黃才坦承放不下這段不倫戀，「因為在女方身上找到一種無與倫比的快樂！」

小果說，去年十月某日深夜兩、三點多，小真上床熟睡之後，他發現太太手機傳來一封「愛妳」簡訊，而傳訊息的人正是黃怡文，小果終於徹底絕望，馬上先以手機翻拍簡訊，並質問小真，小真才羞愧坦承兩人交往過程。

為了懇求小果原諒，小真一五一十地說出她和黃怡文的偷情過程跟欺騙小果的手段，並主動出示她與黃兩人對話記錄給小果看，內容讓小果傷心欲絕。例如「比比，你不要吃醋了好嗎？」「我把我的身體給了你。」而黃也回傳「我在外面，妳出來好嗎？」「妳很久都不理我」等親密字眼。

今年二月的警友會聚餐，小果與黃怡文在餐會上見面時相當尷尬，小果為讓黃怡文坦承和太太的姦情，主動上前攀談，同時錄下與黃怡文的對話，言談之間他才承認偷情，還大言不慚地說：「欠你的我會還。」「所有事情我都概括承受。」等語，讓小果氣到想揍他。

前警大教授高哲翰痛批「朋友妻不可戲，如果該事件屬實，這個所長（指黃怡文）已經嚴重不適任，未來也不該再擔任各項主管職，簡直影響警譽。」

嘉義縣警局督察長張樹義表示，確實有收到檢舉，也在本月18日約談黃怡文，但黃怡文全盤否認與人妻有曖昧，警局也強調並無明確證據。黃怡文本人則大聲喊冤，堅決否認小果一切指控，還強調不會做出對不起好朋友的事，至於傳給小真的「愛妳」簡訊，是因為他請小真幫忙買泡芙，事後為了感謝她而傳的「調皮簡訊。」黃怡文還反控小果所稱他與小真的姦情，都是小果夫妻感情出問題而杜撰亂編。（記者／宋柏誼）

(中時電子報)