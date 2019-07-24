高雄市長韓國瑜接受媒體專訪，一改友柯態度，批評台北市長柯文哲沒有「中心思想」，並指柯支持度「老少支持失衡」；針對韓國瑜近來開砲，是否忘了昔日兩人的「知遇之恩」？柯24日一早出席翡翠水庫專管工程動土典禮後受訪表示，去年韓沒北上站台，已經還他了，他覺得這樣就夠了。

高雄市長韓國瑜以44.805％支持度獲黨內初選勝利，同樣身為2020熱門人選的柯文哲身為韓國瑜「前長官」，互動也成各界焦點，但韓國瑜接受《鏡週刊》時，批評柯文哲沒中心信仰，且柯雖提出「兩岸一家親」，但論述與細節卻始終不清楚，以柯的智商，相信一定有智慧告訴民眾。

對於被韓國瑜抨擊沒有中心思想？柯文哲說，自己的態度是這樣，就好像當醫生，「醫生有什麼中心思想？醫生中心思想就是把病人救活，讓病人健康一點。」

柯文哲說，「老實講，作為政治人物，不管是台北市長或是什麼，其實我的中心思想就是台灣的整體利益還有人民最大福祉」，整體利益還要考慮到長期問題，所以我也不認為，「難道一中各表、九二共識叫做中心思想？不會吧。」

柯文哲說，戰略、戰術、戰鬥，先決定戰略再決定戰術，再決定戰鬥，「對我來講，台灣的整體利益人民最大福祉，這是最大目標，至於說在這目標之下去處理什麼兩岸問題，那個反而是因應這最高目標去思考，所以不會有人把戰術當作戰略在講。」

至於是否覺得韓國瑜沒有顧及「知遇之恩」？柯文哲說，這很正常，「日頭赤炎炎，隨人顧性命」，有競爭也不是什麼壞事，沒有什麼你以前幫助過人家，就要人家一輩子記得，坦白講，他去年選舉沒來台北站台，已經還我了，我覺得這樣就夠了。

另外，韓國瑜也點出柯文哲支持度「老少支持失衡」，年輕支持度很強、老年票一直在流失？柯文哲說，「其實也不是流失（老人票），本來就不高。」

(中時 )