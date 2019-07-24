已經在歐洲旅行或是即將赴歐的遊客注意，今夏第二波熱浪正在席捲西歐地區，當地氣象局預估，多個國家明（25）日高溫將飆破攝氏40度，部分大城創下史上最高溫紀錄，國人旅行時應多補充水分、盡量待在陰涼處。

西歐本周遭遇第2波熱浪襲擊，包括比利時、盧森堡、德國、荷蘭等國都將在本周四飆破40度高溫，花都巴黎也可能出現史上最高溫。

綜合英國廣播公司（BBC）、法新社報導，西歐國家現正經歷今年夏天第二波熱浪，包括比利時、盧森堡、德國、荷蘭等國都將在本周四飆破40度高溫，恐打破歷史紀錄，同一天，花都巴黎也可能出現史上最高溫，英國則可能超過38.5度歷史高溫。

另外，今年夏天多個城市已創下歷史高溫，法國西南大城波爾多（Bordeaux）已在22日出現該城史上最高溫41.2度，法國氣象局（Meteo-France）指出，該城上次最高溫紀錄出現在2003年8月，當時氣溫為40.7度，預計本周氣溫不會低於20度。

法國氣象局指出，全境96個氣象站中已經有81處發布高溫橘色警戒，提醒民眾務必留意；荷蘭大部分城市同樣已經發布橘色警戒。

歐洲6月經歷首波熱浪襲擊，導致法國打破史上最高溫紀錄，捷克、斯洛伐克、奧地利、安道爾、盧森堡、波蘭、德國等國家刷新6月高溫紀錄。

世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）一名發言人指出，歐洲屢屢遭受熱浪來襲，是氣候變遷的徵兆，「他們愈來愈早開始，而且愈來愈強。」

(中時電子報)