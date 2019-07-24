中華民國跆拳道協會（簡稱跆協）監事趙安華具名檢舉跆協理事長吳兩平涉嫌違法使用協會公款，導致協會帳面出現鉅額虧損，引發跆拳道界議論紛紛。本刊採訪多位跆拳道國手、教練，但多「擔心秋後算帳」，不願公開評論此事，但資深教練私下坦言，與跆協前理事長許安進主政時代相比，吳兩平接任跆協後，不只國手出國比賽奪牌、返台後的「對等獎助金」減少，國手出國比賽食宿補助聽說也因經費有限而縮水，儘管跆協表示因政府補助有限財務吃緊，但體育署卻強調國手出國比賽食宿補助並沒有減少，令人不解真相究竟為何？

在多數教練國手婉拒發表意見下，本刊根據跆拳界人士指點，在新北市資深跆拳道教練羅文祥的臉書上，發現他在六月間曾公開貼文「跆拳道人沒希望」，由於臉友紛紛關切探詢，他在留言中解釋，因得知有國手赴歐洲比賽的比賽餐是一盤「蛋炒飯」，因此很感慨，另外還有臉友表示，據他瞭解，也有國手出國比賽時在旅館門口地板、或者地下停車場「完全沒有防護設備」下克難自主練習片，讓他為國手勤儉奮戰的精神感動之餘，也不禁質疑，「這樣不會擔心有運動傷害嗎」？

本刊也聯繫到羅文祥教練，但他表示，自己該說的話都在臉書中表達了，他無意批評那個單位，也不希望因為他的發文，導致哪些人受到牽連。他坦言，過去他曾培訓不少選手，其中也不乏國手，因此看見國手克難練習很有感而發。他說得知該消息的當下，已經透過管道轉告該名教練表達若經費確實不足，希望能先代墊經費讓國手在賽前吃得盡量好一點，他會代為找尋贊助商，等代表隊返國後再將經費歸墊。除此之外，他不想再多說什麼。

另一位曾任國手的資深教練則告訴本刊，據他瞭解，該名國手是在歐洲比賽時吃到「白炒飯」，雖然蛋炒飯是台灣人的國民美食，而且在歐洲，一盤蛋炒飯的價格可能也不便宜，但是跆拳道國手普遍有伴隨「量級限制」而來的「體重控制困擾」，因此「比賽餐」應該要少量、營養、多餐，蛋炒飯熱量太高，並不適合當成比賽餐。另外，選手出國比賽移地訓練，雖然訓練場地不好找，但起碼訓練場地還是應該要有基本防護措施，否則一旦發生運動傷害，反而會影響比賽成績。（記者／薛孟杰）

(中時電子報)