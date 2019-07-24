高雄市長韓國瑜24日上午巡視登革熱疫情，在公園內親自爬樹，察看樹洞是否有積水，卻被綠媒、黑韓粉專大酸特酸，罵他「演戲、作秀」；然而，衛生福利部疾病管制署曾經發布的新聞稿中，明確呼籲民眾清除樹洞積水，但多年來一直被輕忽，韓國瑜「爬樹尋蚊」被狂酸，卻意外讓市民注意到樹洞積水的嚴重性。

韓國瑜24日上午到前鎮區登革熱疫區視察，在勞工公園旁親自爬樹，表示「樹洞會有積水，會長蚊子」，又趴地察看水溝狀況，幕僚也嚇一跳，在樹下頻頻提醒「市長小心」。

不料，韓國瑜爬樹照片被綠營拿來大做文章，粉專「只是堵藍」很快轉貼網路酸圖，諷刺「古有臥冰求鯉，今有攀樹尋蚊」，還笑韓國瑜是「樹民市長」，甚至附帶朱立倫的照片及設計對白，寫著「Ｘ真的只有我正常」。

然而，察看衛福部疾管署的官方網站，2002年8月9日發布的登革熱防疫新聞稿表示，登革熱防治最有效的辦法是清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，並明確寫到「積水容器又可分為人工容器及天然容器兩種」、「天然容器，則是天生的容器，如樹洞、竹筒、葉軸等」，建議民眾「樹洞可以填土並種植植物」。

高市衛生局防疫人員表示，這幾年公部門苦口婆心勸導民眾清除積水容器，但大家只知道水桶、盆栽會積水，像是樹洞、冰箱底盤等卻鮮少人去清，市長這次親自爬樹引起話題，是成功的機會教育。

(中時 )