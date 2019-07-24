蔡英文總統接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫，陪同小英出席的外交部長吳釗燮與日本外賓閒聊時也忍不住感嘆，剛結束的出訪成果都被這次的菸品走私風波沖淡了。還主動提到「外交部沒人買香菸」。

對於吳釗燮的感嘆，外賓則回應，有看到媒體報導，但他們認為購買免稅香菸跟總統、外交部長一點關係都沒有。

蔡英文接見「日本台灣交流協會大橋光夫會長」，訪賓一行包括日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫等，陪同的單位正好是最近捲入國安局走私香菸的單位，包括外交部長吳釗燮還有國家安全會議秘書長李大維。

(中時 )