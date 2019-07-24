總統接見大橋光夫 吳釗燮抱怨「外交部沒人買香菸」 12:172019/07/24 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫，陪同小英出席的外交部長吳釗燮與日本外賓閒聊時也忍不住感嘆，剛結束的出訪成果都被這次的菸品走私風波沖淡了。還主動提到「外交部沒人買香菸」。 對於吳釗燮的感嘆，外賓則回應，有看到媒體報導，但他們認為購買免稅香菸跟總統、外交部長一點關係都沒有。 蔡英文接見「日本台灣交流協會大橋光夫會長」，訪賓一行包括日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫等，陪同的單位正好是最近捲入國安局走私香菸的單位，包括外交部長吳釗燮還有國家安全會議秘書長李大維。 (中時 ) #香菸 #日本 #交流協會 #總統 #協會 也許您會感興趣 推薦閱讀 駁獻策關扁 許信良指特赦是險招 04:102019/07/20 政治要聞 親綠民調：2020大選蔡45％支持度勝韓40.1％ 12:192019/07/22 政治 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 14:372019/07/22 政治 趁出訪走私菸 蔡英文震怒：涉案人調職 15:422019/07/22 政治 總統出訪拼外交 國安局官員私運香菸拚經濟？ 18:202019/07/22 政治 高層介入幫買香菸？華航撇清：不會管這種事 18:382019/07/22 生活 日本交流協會邀約 韓國瑜今年秋天訪日 20:102019/07/22 政治 獨家》華航高層綠油油 護航免稅菸闖關？ 23:492019/07/22 政治 走私菸品主嫌住總統官邸 案情擴大 10:022019/07/23 社會 副手是他？韓：呵呵…我心裡有數了 09:042019/07/24 政治 政治熱門新聞 民進黨「寄生華航」吃相難看 韓國瑜不幸言中 - 政治 華視2020民調出爐 小英超玄數字讓宅神笑翻 - 政治 變身挺柯大將 21年民進黨員曝主因痛批民進黨 - 政治 不再友柯？韓怒轟：他沒中心信仰 - 政治 副手是他？韓：呵呵…我心裡有數了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。