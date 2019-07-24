國民黨立委許毓仁今日(24日)和民間團體召開記者會，指出桃園大潭藻礁是國際認證的珍稀獨特地景，然而政府卻委託中油蓋觀塘天然氣第三接收站，馬上七月底就要施作海上沉箱放置工程，破壞藻礁更有急迫性，桃園市政府和中央卻互推皮球，因此要求中油立即暫緩施作沉箱工程，並要求海洋委員會海洋保育署(海保署)啟動文資審議程序，海保署承諾三周內會召集桃園市政府和林務局開會研議，但中油出席代表宣稱未獲授權無法承諾暫緩工程。

許毓仁要求海委會50日內依法啟動審議程序，並指出中油在七月底即將施行第一階段工程，準備把箱子堆到海底，如果不趕快審議喊停對環境危害極大 ，因此要求中油立即暫緩施作沉箱工程。

東海大學教授林惠真質疑日前因要大潭藻礁高灘地有二級保育類小燕鷗生殖築巢而停工，現在中油要直接挑戰遭到監察院糾正的案子，繼續進行施工？

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，《文資法》有暫定地景規範，尤其當中規定直轄市政府依法應作為不作為致危害文化資產保存，情況急迫時，得由行政院、中央主管機關代行處理，然而相關主管機關農委會和桃園市政府一直在推諉卸責，

搶救大潭藻礁行動聯盟潘政忠指出，桃園市長鄭文燦應該信守選前要把桃園沿海的藻礁指定為暫定自然保留區的承諾，但鄭文燦食言而肥後，中央單位也不敢承擔，今年3月15日行政院長蘇貞昌接受立委陳學聖質詢時表示會站在全國永續的角度來決斷藻礁議題，可是經過四個月，中央竟然還連保育機關誰屬都還彼此推諉，這樣的行政效率實在讓人不敢恭維。

潘政忠舉例，暫定古蹟指的是工程進行中發現當地有古蹟，馬上訂為暫定古蹟；如今沉箱已經要放了，處於緊急情況，而當地方不願意做說要調查，中央卻又推說地方已經在做了，兩三年來一直這樣空轉，如果一定要等到資料出來一定要等50天，不然中油先停工吧！

蔡雅瀅補充，50天是正常環評審查程序，但出現緊急情況並未規定中央一定要50天才能介入指定。

最終在許毓仁要求下，海保署做出承諾，但中油出席代表李副執行長宣稱未獲授權無法承諾，連具體哪天開工也沒有講，但他答應事後把資料補給許毓仁。

(中時 )