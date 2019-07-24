總統蔡英文今日接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，先對日本京都動畫（京阿尼）被縱火案表示哀悼。蔡英文也強調，台灣會繼續深化與日本的貿易伙伴關係，為國際帶來更多貢獻。

這是大橋光夫第十四次訪台，無論是簽署合作協定，或是推動交流協會正名，蔡英文都很感謝大橋光夫對台日關係的貢獻。

蔡英文表示，六月底的G20大阪高峰會。在安倍首相領導下，日本成功的推進許多重要的國際事務。善盡國際義務、為世界帶來更多貢獻，這是日本的目標、也是台灣的目標。幾天前，她才剛結束訪問加勒比海友邦的「自由民主永續之旅」。台灣可以和日本一起合作、一起投資，促進更多國家的永續發展。

蔡英文也說，就在下個月，我國將主辦「亞洲太平洋國會議員聯合會」（Asian-Pacific Parliamentarians Union, APPU）年會。她期待日本國會議員的代表團，能進一步增加台灣、日本、以及印太區域內國會議員的交流。

不只是國際事務，台日雙方的友好關係，也隨著經貿跟文化的往來，不斷深化當中。像是這個月，台灣修法調降ㄧ些關稅稅則，部分稅則也讓日本的產品受到降低關稅的利益。對國內民眾而言，日本產品是台灣人民日常生活中常常愛用的。

展望未來，台灣會繼續深化和日本的貿易夥伴關係，也會為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的談判做好準備。希望在大橋會長的協助下，這些重要的合作，都能持續往前推進。

(工商 )