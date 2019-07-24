「我覺得能生在台灣，是一件非常幸運、也非常幸福的事情。一直以來，我都是想寫什麼就寫什麼，對於一個創作者來說，我認為這是最重要最重要最重要最重要最重要的事。」

人生中第一次得金曲獎，Leo王就拿下最佳國語男演唱人獎，你可以不認同評審票選的結果，畢竟聽音樂各有所好，但絕對會被他的得獎感言所感動。其實，Leo王在被所謂的「主流」看到前，已經累積了不少支持和認同。

決定暫停台灣大學學業，當個全職音樂人的Leo，談起怎麼在音樂跟學業中作選擇：「也是要一股勁，如果沒給自己機會全力以赴，我會後悔，因為就算離開學校、全力以赴做音樂，之後沒看到未來的方向，再回去念書也心甘情願，每一年都會有一點『更好』，覺得可以再試看看，例如作品愈來愈多人喜歡，我覺得我都可以感受到。」

Leo王的作品其實很有趣，生活中各種細節都能是靈感，他坦言收集題材不難，轉換成「藝術作品」才難；自己像個載體，伙伴們做了音樂，他在回憶中「撈」出各種記憶填成詞，所以誕生了像〈五千塊〉這麼妙趣橫生的歌，「撈出生活的事情寫歌很不簡單，要天時地利人和才難得，相信歌是有命運的，選擇我、選擇寫歌的人、選擇出來的方式，這樣子想比較不會壓力那麼大。」（記者／邱永鍇）

(中時電子報)