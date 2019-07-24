洛磯今天作客華盛頓，被國民以11比1痛宰，還被快腿游擊手T.騰納（Trea Turner）依序敲出全壘打、一壘打、三壘打與二壘打。不論締造者或苦主，這是洛磯隊史第19次參與「完全打擊」，但地點不是其主場酷爾斯球場，卻是第一遭！

原因無他，酷爾斯位於海拔高度近1600公尺的丹佛，由於空氣密度的關係，球的飛行阻力大約比其他大聯盟球場低15％，是著名的「打者天堂」。加上外野寬廣與有稜有角的全壘打牆設計，二、三壘打的數量也居高不下。

根據《ESPN》計算的大聯盟球場指數（MLB Park Factors），酷爾斯球場本季的全壘打指數為全大聯盟第4高，二壘打第3，三壘打第2，僅次於馬林魚球場，出現「完全打擊」也就不令人意外了。

騰納7局下敲出二壘打，達成完全打擊。（路透）

洛磯成軍29年（從1995年搬入酷爾斯迄今），之前比賽出現過19次完全打擊，地點都是酷爾斯，包括騰納生涯另一次完全打擊，也是2017年4月在酷爾斯的寒冷夜晚所創。

若說在丹佛創紀錄的難度較低，騰納這次於華府達陣，似乎更值得肯定。而他揮出生涯第9支首局首打席全壘打，也追平了2005年搬到華府後的隊史紀錄。不過原紀錄保持人索里亞諾（Alfonso Sorian）也有無可取代之處，9支首局首打席全壘打都是在2006年敲出，也是他效力國民的唯一1季。

(中時電子報)